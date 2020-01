Il Cantante Mascherato: chi è il Leone, indizi sul personaggio

Nuovo appuntamento con il programma musicale Il Cantante Mascherato: chi è il Leone, gli indizi per scoprire chi c’è sotto il personaggio.

Tra i personaggi in gara al programma musicale Il Cantante Mascherato, in onda su Raiuno, davvero un mistero sta diventando chi si nasconde dietro il Leone.

Nelle scorse puntate, sono stati eliminati l’Unicorno, dietro cui si nascondeva Orietta Berti, e il Barboncino, che invece era Arisa. Invece, nella terza puntata di cantanti ne verranno eliminati due. Chissà se riuscirà di nuovo a salvarsi il Mastino.

Gli indizi per scoprire chi è il Leone al Cantante Mascherato

Ma chi si cela dietro il Leone, che stasera sfiderà il Pavone provando a restare in gara? Un vincitore di Sanremo, nonché un affezionato al Festival, un noto imitatore o un comico molto amato? Il personaggio se lo giocano Adriano Pappalardo e Al Bano Carrisi, ma occhio all’outsider: in molti puntano sull’imitatore Max Giusti. Va detto che l’interprete di ‘Ricominciamo’, ospite di ‘Vieni da me’, ha commesso una gaffe sul nome del programma.

Ma c’è chi si dice convinto che lo abbia fatto per allontanare da lui i sospetti. Anche Al Bano Carrisi – in una clip – ha sostenuto la tesi che addirittura in concomitanza con la prima puntata del programma fosse a Londra. Infine, Max Giusti, che oltre a essere un grande comico è anche un celebre imitatore. Finita qui? Forse, perché c’è chi è pronto a scommettere su Antonio Mezzancella, un altro imitatore. Uno che quando si tratta di dover mettere in mostra le proprie doti canore non si tira mai indietro.