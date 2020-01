Giulia De Lellis: “Ho sentito Damante poco tempo fa” – VIDEO

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis ha raccontato a ‘Verissimo’: “Ho sentito Andrea Damante poco tempo fa”.

L’influencer Giulia De Lellis sembra molto serena affianco al suo fidanzato Andrea Iannone. Proprio sullo sport praticato dal suo uomo, il motociclismo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato tempo fa di avere un po’ di paura.

Intanto, intervistata dalla trasmissione ‘Verissimo’, eccola tornare a parlare anche del suo ex fidanzato, conosciuto proprio durante ‘Uomini e donne’, ovvero Andrea Damante, ex tronista del programma.

La giovane spiega di aver conosciuto Claudia, l’attuale fidanzata del suo ex, ed evidenzia: “Spero sia felice. Vediamo quanto durerà. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene”.

Spazio nell’intervista anche al recente furto subito: “Il giorno prima di Capodanno mi hanno rubato tutto, anche i regali di Natale. Mi sono spaventata molto perché nel 2019 è stato il terzo furto che ho subito. È stato molto pesante! Consiglio a tutti di evitare di dire, come purtroppo ho fatto io, i propri spostamenti sui social”.