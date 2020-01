Francesco Benigno, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Francesco Benigno, chi è l’attore lanciato dal film ‘Mery per sempre’: carriera, curiosità e vita privata dagli esordi a oggi.

Classe 1967, dodicesimo di tredici figli, Francesco Benigno arriva al cinema quasi per caso. Accompagna infatti un amico al casting del film ‘Mery per sempre’ di Marco Risi.

Il regista si accorge di lui e lo sceglie per il ruolo di Natale, che ricoprirà anche nel sequel della pellicola, ‘Ragazzi fuori’.

Carriera e curiosità sull’attore Francesco Benigno

Da quel momento in poi, inizia a lavorare a molte pellicole, che hanno un certo rilievo a livello commerciale. Lavora inoltre a teatro e in svariate fiction. La sua passione per la musica fa sì che pubblichi ben sei album, cantati in napoletano. Nel 2005 Francesco Benigno partecipa alla seconda edizione del reality show La fattoria, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, venendo eliminato nel corso della quarta puntata.

Nel 2008 ha aderito, insieme ad altri volti noti del mondo dello spettacolo e dell’arte, alla campagna Giù le mani dai bambini. Ha ottenuto nella sua carriera diversi riconoscimenti per i ruoli interpretati. Da settembre 2014 prende parte al programma Avanti un altro!, condotto da Paolo Bonolis. Ha anche un’esperienza politica alle comunali di Palermo, ma non ottiene il riscontro atteso.