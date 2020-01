Estrazione EuroJackpot 24 gennaio 2020 diretta risultati

Appuntamento del venerdì con i numeri vincenti dell’Estrazione di EuroJackpot 24 gennaio 2020: dalle ore 20.00 la diretta dei risultati.

Torna il consueto appuntamento del venerdì con EuroJackpot, la lotteria che ti mette in sfida con il resto d’Europa. L’estrazione si svolge puntualmente ogni venerdì e dopo le 20.00 è possibile scoprire i 5 numeri estratti oltre ai due euronumeri. Nell’estrazione del 17 gennaio, nessun giocatore ha realizzato il 5+2 vincendo il Jackpot di 53 milioni di euro messo in palio. Stasera dunque si riparte da un montepremi di 68 milioni di euro.

Estrazione EuroJackpot 10 gennaio 2020: le vincite

Nell’ultimo concorso, quello del 17 gennaio 2020, non sono sono stati realizzati 5+2, come detto. Soltanto due invece sono stati i 5+1 che vincono circa 1,2 milioni di euro. Due maxi premi che vanno in Germania e in Repubblica Ceca. Ben tredici invece i 5+0 da poco meno di 65mila euro: di questi, 9 vanno in Germania, quindi uno a testa in Danimarca, Svezia, Ungheria e anche in Italia. La vincita è stata realizzata a Roma, con modalità Quick Pick.

Come e dove si gioca a EuroJackpot

Si gioca selezionando almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€. Ben dodici le categorie di vincita: dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo. Si tratta di un gioco Sisal che per la prima volta coinvolge ben 18 Paesi europei: oltre all’Italia, in gioco Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. L’appuntamento con l’estrazione è ogni venerdì alle 20.00.

Quote dell’estrazione EuroJackpot 17 gennaio 2020

CATEGORIA N. VINCITE N. VINCITE ITALIA EURO 5+2 – – – 5+1 2 0 1.181.045,30 € 5+0 13 1 64.129,10 € 4+2 41 2 6.777,80 € 4+1 867 15 288,40 € 4+0 1.544 12 125,90 € 3+2 2.367 37 70,40 € 2+2 33.739 575 25,50 € 3+1 39.305 623 21,20 € 3+0 74.672 1.188 16,00 € 1+2 185.367 3.034 11,60 € 2+1 577.487 9.783 9,10 €

