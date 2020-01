Coronavirus, nuovo caso sospetto in Italia: accertamenti in corso

Nuovo caso sospetto di Coronavirus in Italia, ieri Bari e oggi Parma: accertamenti in corso, la situazione e l’invito alla calma.

Un nuovo caso sospetto di Coronavirus in Italia, stavolta a Parma. Si tratta di una donna italiana di ritorno da Wuhan. La paziente è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore.

La donna, fanno sapere dall’ospedale, è in buone condizioni di salute. Tornata dal viaggio avrebbe accusato una sintomatologia simile a quella di chi è stato contagiato.

Nuovo caso sospetto di Coronavirus dopo Bari: donna ricoverata a Parma

In particolare, la donna ha accusato disturbi alle vie respiratorie. Non destano preoccupazioni le sue condizioni. Inoltre, il nosocomio emiliano chiarisce che si tratta di un caso sospetto e che sono state poste in essere tutte le procedure previste dal Ministero della salute e dalle autorità regionali. L’invito è a non destare inutili allarmismi: i pazienti vengono valutati, ma a oggi non vi sono riscontri di contagi nel Vecchio Continente.

Ieri, un caso analogo a Bari. Si tratta di una signora giunta dalla Cina, probabilmente dalla zona di Wuhan. La donna ricoverata al Policlinico di Bari, secondo le prime informazioni, sarebbe una cantante di ritorno da un tour in Oriente. Stando a quanto si apprende, i primi esami avrebbero dato esito negativo. Intanto, la fobia per il nuovo coronavirus cresce in tutto il mondo i controlli vengono intensificati anche in Italia.