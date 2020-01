Coronavirus Cina | bimbo colpito dal Virus in Inghilterra FOTO

Il Coronavirus Cina ha attecchito su un bimbo di soli pochi mesi a Liverpool. Il virus si è diffuso in diverse parti del mondo.

Il Coronavirus Cina ha colpito anche in Inghilterra. C’è un bambino di soli 6 mesi che a Liverpool sta facendo i conti con un ceppo della malattia sorta nelle scorse settimane nella città cinese di Wuhan e dintorni.

La madre del piccolo ha descritto i terribili sintomi della patologia, ma invita le persone a non cedere ai facili allarmismi. Lei si chiama Amy Brooks ed il figlioletto che sta lottando con il Coronavirus Cina è James, che si trova in ospedale da quasi una settimana. La malattia ha già mietuto decine e decine di vittime, almeno 25. Si segnalano casi già in Giappone, Indonesia, Corea del Sud ed anche negli Stati Uniti. Inoltre ci sarebbe una donna ricoverata a Bari con gli stessi sintomi della malattia. La 27enne Amy ha ammesso a sua volta di avere paura, poi però lo spavento è parzialmente rientrato quando i medici le hanno detto che James sta riscontrando solo una leggera esposizione al virus.

Coronavirus Cina, esistono anche ceppi meno aggressivi: “Come fossero raffreddori”

Certo è che questo bimbo respira con estrema fatica, e questo è proprio uno dei sintomi più diffusi. James è ricoverato all’ospedale pediatrico ‘Alder Hey’ di Liverpool. si trova attualmente sottoposto a tubo di alimentazione con drenaggio del muco. Fortunatamente il ceppo che ha colpito il bimbo non è di quelli provenienti dagli animali. “Ce ne sono di diversi tipi, alcuni dei quali non dissimili da un banale raffreddore. Vorrei che la gente venisse a saperlo, per questo non bisogna finire preda della paura”. Almeno altri tre casi sospetti di Coronavirus sono stati osservati anche in Scozia. Intanto il governo cinese ha vietato tutti i viaggi da e per Wuhan, che conta 11 milioni di abitanti. Lì è nato il tutto.

