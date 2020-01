Clizia Incorvaia Paolo Ciavarro | appartati di notte al GF Vip

È sempre più evidente il feeling della coppia di gieffini Clizia Incorvaia Paolo Ciavarro. I due restano in disparte di notte a parlare in complicità.

C’è sempre più feeling tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al ‘Grande Fratello Vip 4‘. I due si appartano nel cuore della notte scambiandosi tante profonde confidenze. E tanti telespettatori sui social network ipotizzano che la volontà ferrea della ex compagna di Francesco Sarcina possa cambiare.

Lei aveva detto di essere entrata nella casa più spiata d’Italia con la ferma convinzione di non voler intraprendere alcuna storia. Forse però ci sono i presupposti per assistere a qualche gradito cambiamento. L’eventuale unione tra Clizia e Paolo è stata ‘benedetta’ anche da Eleonora Giorgi, madre proprio di lui. Anche solo osservandoli risulta evidente il clima di grande sintonia che c’è tra i due. Paolo e Clizia hanno parlato di tante cose, soffermandosi in particolare sulla figura di Pago. Entrambi sono concordi nel pensare che il cantautore sia molto cambiato, rispetto al suo ingresso nella casa ad inizio mese.

Clizia Incorvaia Paolo Ciavarro, che grande complicità

La Incorvaia ha confidato a Ciavarro di volere sentirsi più libera e meno condizionata. “Specialmente se dovessi restare qui a lungo. Ci sarà sempre chi ti giudica, ma io vorrei non avere tutte ‘ste pippe mentali in testa. Voglio viverla senza maschere, senza filtri. Ci sono Ivan e Pago che già hanno fatto dei reality e quindi sono più abituati a situazioni come questa”. Ciavarro parla proprio di Pacifico: “Gli ho detto che è del tutto cambiato in queste tre settimane. E questa è una cosa buona, che deve fare da esempio agli altri. Ivan è navigato, la loro esperienza deve essere uno stimolo per noi, per farci maturare. Penso a chi si sveglia alle 06:00 del mattino. Dobbiamo diventare più consapevoli di ciò che abbiamo”.

