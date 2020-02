Riccardo Guarnieri è uno dei protagonisti del trono Over di Uomini e donne, noto soprattutto per la sua relazione intricata con Ida Platano.

La sua storia con Ida Platano ha segnato per sempre la sua esperienza televisiva all’interno del salotto di Maria De Filippi. La relazione tra i due non è stata di certo rose e fiori. Dopo una conoscenza fatta di incomprensioni e litigi vari – dovuti principalmente ad incongruenze caratteriali – i due avevano lasciato lo studio per vivere al di fuori la loro storia d’amore. La partecipazione della coppia a Temptation Island Vip era finita in maniera pacifica, e i due avevano lasciato insieme il villaggio sardo dove avevano trascorso, separatamente, tre settimane.

Eppure, dopo qualche tempo le cose si erano definitivamente distrutte. Così, entrambi avevano fatto ritorno nei rispettivi parterre di Uomini e Donne. L’amore di lei per lui, però, non è mai finito. E neanche quello di lui e lei, vista la proposta di matrimonio arrivata in maniera del tutto inaspettata. Ma chi è davvero Riccardo Guarnieri?

Nato il 29 marzo 1979 A Statte, in provincia di Taranto, ha 39 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. E’ alto circa 184 centimetri e pesa 79 chilogrammi. Fisico longilineo e tonico, Riccardo tiene molto alla sua forma fisica e trascorre numerose ore in palestra ad allenarsi. Ama curare il suo look ed indossa spesso camicie e giacche. Inoltre, ha una passione per le cravatte. Del suo passato si sa ben poco. Sembra che il bel tarantino non abbia mai avuto storie importanti. Nei suoi progetti futuri, però, ci sono sia una moglie che dei figli.

Prima di conoscere Ida, Riccardo Guarnieri si raccontava: “Sono single da un po’ di anni, ho avuto diverse esperienze, ma niente di importante. Sono qui per cercare una donna bella, intelligente, molto attraente. […] Mi piace avere al mio fianco anche una donna dal carattere forte. Spero che abbia come me l’obiettivo di costruire qualcosa di importante. Mi piacerebbe avere una famiglia e dei figli”.

