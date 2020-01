Caso Pago e Serena Enardu, parla Miriana Trevisan – VIDEO

Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, ha commentato la love story dell’ex marito con Serena Enardu, nel corso della trasmissione Mattino Cinque.

Tiene banco il caso Pago e quanto avvenuto tra il cantante e Serena Enardu nel corso della trasmissione Temptation Island. Lui è ora al Grande Fratello Vip e la sua ex ha fatto una scelta che non è piaciuta a molti.

Intanto, parla Miriana Trevisan, altra ex del cantante, a cui è dedicato il brano ‘Parlo di te’. Lo ha fatto a ‘Mattino Cinque’, programma condotto da Federica Panicucci.

Miriana Trevisan non sembra avere dubbi: “È innamorato, è molto ferito, ma è anche un uomo molto orgoglioso. Sarà difficile il perdono”. Quindi aggiunge: “Mi auguro che loro siano felici, ora soffrono tutti e due”. La showgirl chiarisce poi che il cantante fa ormai parte del suo passato, quantomeno di quello sentimentale: “Siamo come due fratelli, siamo maturati insieme. Io non amo più Pago e lui non è innamorato di me”.