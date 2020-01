Terza puntata del programma Il Cantante Mascherato: chi sono i concorrenti rimasti, nuovi indizi su chi è rimasto in gara e cosa accadrà.

Stasera terza puntata del programma Il Cantante Mascherato: sei sono le maschere ancora in gioco. Si tratta di Mastino, Leone, Coniglio, Mostro, Angelo e Pavone.

Ci sono state nelle precedenti puntate due eliminazioni: l’Unicorno, dietro cui si nascondeva Orietta Berti, e il Barboncino, che invece era Arisa.

Cosa accadrà stasera al Cantante Mascherato

La puntata di stasera emetterà importanti verdetti in vista della finale, che invece si giocherà venerdì 31 gennaio. I sei cantanti in gara si sfideranno tra di loro: Mastino contro Coniglio, Mostro contro Angelo e Leone contro Pavone. Stasera scopriremo l’identità di 2 dei 6 artisti ancora in gara allo show musicale Il Cantante Mascherato.

Dagli indizi e dalle prime eliminazioni si possono già cogliere dettagli su chi siano i sei rimasti ancora in gara. Sappiamo ad esempio che tra gli otto ci sono in tutto 46 partecipazioni al Festival di Sanremo. Addirittura, in 5 occasioni hanno anche conquistato la vittoria. Considerando che Arisa ha vinto per 2 volte Sanremo, tra i 6 rimasti ci potrebbero essere 3 vincitori di Sanremo. Si affievolisce inoltre il numero di partecipazioni al Festival, poiché Arisa vi ha partecipato 6 volte e Orietta Berti ben 11 volte.

Chi sono i concorrenti rimasti in gara

Andiamo ora al Totonomi: secondo gli utenti, dietro al Mastino – 2 volte al ballottaggio – non ci sarebbe un cantante professionista. I nomi si sprecano, da Alessandro Greco a Biagio Izzo, fino a Diego Abatantuono. In tanti condividono invece la tesi che dietro l’Angelo ci sia Valerio Scanu, già vincitore di Sanremo e affezionato delle trasmissioni canore di Raiuno, come Tale e Quale Show. Il personaggio del Leone se lo giocano Adriano Pappalardo e Al Bano Carrisi, ma occhio all’outsider: in molti puntano sull’imitatore Max Giusti.

Dietro il Mostro ci sarebbe secondo gli utenti un altro cantante molto amato dal pubblico: Stefano Belisari, ovvero Elio di Elio e le Storie Tese. Da tenere d’occhio anche il Pavone: per qualcuno è Emanuela Aureli, ma chissà che dietro non possa nascondersi Jessica Morlacchi, ex leader dei Gazosa, che un Sanremo lo ha vinto molti anni fa. Chiudiamo col coniglio, forse il più ‘irriconoscibile’: i nomi si sprecano, da Teo Mammuccari a Pupo, fino a Ermal Meta.