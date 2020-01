Il Cantante Mascherato: chi è il Coniglio, gli indizi

Chi è il Coniglio del Cantante Mascherato? La risposta sta (anche) dietro a questo indizio: “Per conoscermi dovete ascoltare il cuore”.

Sta per andare in onda l’attesissima terza puntata de Il Cantante Mascherato. E tra i protagonisti ci sarà un concorrente che ha fatto molto discutere il pubblico: Il Coniglio. Quest’ultimo la scorsa settimana ha cantato la canzone di Ultimo “I tuoi particolari”, incantando tutti con la sua splendida voce.

In occasione della sua performance artistica, il Coniglio ha rivelato qualche prezioso indizio su di sé: “Possiamo amare gli altri solo quando amiamo noi stessi… Il mio corpo cade, ma io non casco mai”. Poi ha aggiunto che per capire chi si cela dietro la sua maschera bisogna ascoltare di più il proprio cuore.

Le ipotesi sull’identità del Coniglio del Cantante Mascherato

Chi è il vip in questione? La sua identità verrà finalmente svelata nella puntata di stasera? Certamente il Coniglio – con buona pace del nome – è un galantuomo. Lo sanno bene Patty Pravo e Ilenia Pastorelli, che hanno ricevuto da lui due bellissimi mazzi di fiori. “Sono ufficialmente innamorata…” ha commentato l’attrice romana, ammaliata dal gesto…

Naturalmente Milly Carlucci ha chiesto ai vari giurati chi possa celarsi, secondo loro, dietro la maschera del Coniglio. Ma anche i telespettatori sui social si sono divertiti a lanciare varie ipotesi: c’è chi (come la Pastorelli) pensa che si tratti di Teo Mammucari, o chi ha in mente Riccardo Fogli, mentre la Patty Nazionale è convinta risponda al nome di Salvo Sottile. E ancora: per Guillermo Mariotto dietro la maschera c’è Raf, e Francesco Facchinetti ha alluso a Checco dei Modà. Chissà che qualcuno di loro non abbia indovinato…

