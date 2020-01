La vita privata di Arianna: chi è Olivier François, marito della cantante, carriera e curiosità sul dirigente di azienda molto noto anche in Italia.

L’iconica cantante Arianna, nome completo Arianna Martina Bergamaschi, è stata negli anni Novanta una star apprezzatissima soprattutto dai più piccoli.

Nei mesi scorsi, è tornata a far parlare di sé per alcuni duetti con delle star internazionali della musica pop. La donna è felicemente sposata con Olivier François, un noto dirigente d’azienda automobilistica.

Carriera e curiosità su Olivier François, marito di Arianna

La coppia ha 4 figli: Guillaume, Arnaud, Nicolas e Alexandre. Tra i 2 ci sono 14 anni di differenza: la cantante è infatti nata nel 1975, lui è del 1961. Olivier François, parigino di nascita, è un dirigente d’azienda francese e l’attuale presidente di Fiat Automobiles Brand Global. È inoltre Chief Marketing Officer del Gruppo FCA, oltre che membro del Consiglio esecutivo del gruppo presso Fiat Chrysler Automobiles, posizioni che ricopre da settembre 2011. Il dirigente è anche un creativo: nel 2011 ad esempio ha ideato lo spot Chrysler Super Bowl di Eminem “Born of Fire”, un omaggio di 2 minuti alla rinascita dell’industria automobilistica a Detroit. Lo spot ha vinto un Emmy Award come “Outstanding Commercial”.

Prima di iniziare la sua carriera nel settore automobilistico, ha perseguito la sua passione per la musica e ha fondato la sua etichetta musicale in Francia. È entrato nel settore automobilistico nel 1990 quando è stato assunto da Citroën, scalando rapidamente i ranghi all’interno dell’organizzazione. Nel 2001 è stato nominato Amministratore Delegato di Citroën Italia. Dopo 4 anni alla guida di Citroën in Italia, pronto a una nuova sfida, François è stato avvicinato dal compianto Sergio Marchionne, allora CEO di Fiat Group Automobiles, per diventare CEO di Lancia Automobiles SPA. Da quel momento, è dirigente a vari livelli di FCA.