Alessia Marcuzzi, nuovo tatuaggio lascia tutti senza parole: l’ho fatto per loro

Alessia Marcuzzi sorprende i suoi fan pubblicando una foto del suo nuovo tatuaggio: dedica per qualcuno di importante e buon augurio per un nuovo progetto.

Nonostante sia diverso tempo che non vediamo Alessia Marcuzzi sul piccolo schermo, la conduttrice non ha mai perso il contatto con i propri fan. In questo periodo di assenza dalla scena, infatti, la showgirl non ha mai trascurato i propri account social, dov’è possibile vedere foto della sua quotidianità ed alcuni scatti appartenenti a servizi fotografici. In generale i suoi post raccolgono commenti di affetto ed altri di adulazione, come quello di qualche giorno fa che ci mostra una Marcuzzi appena alzata dal letto. Anche lei, però, ha subito l’odio insensato di alcuni utenti, pronti a scriverle cattiverie solo per il gusto di farlo.

Questa sera la conduttrice ha voluto pubblicare un post differente dal solito. Nella foto, infatti, mostra due nuovi tatuaggi e parla con i fan del loro significato. Allo stesso tempo lancia loro qualche briciola riguardante il futuro, Alessia parla alla fine di un nuovo progetto sul quel però non vuole rivelare troppe informazioni.

Alessia Marcuzzi, nuovi tatuaggi e progetto in via di sviluppo

I due nuovi tatuaggi sono in parte collegati, su un avambraccio Alessia ha fatto scrivere la parola luce e sull’altro ha fatto tatuare due stelle. Queste rappresentano i suoi figli e la conduttrice spiega come le stelle si legano alla parola: “Oggi ho tatuato la parola Luce.

E due stelline che rappresentano i miei figli, che ho dato alla ‘luce’ 19 e 9 anni fa, ed e’ stato il regalo piu’ bello che la vita potesse donarmi”. Quella parola, però, ha anche altri significati: “Luce e’ una parola che fa parte spesso della mia vita…non a caso il simbolo delle mie borse e’ proprio una stella”. Infine la parola è collegata anche al suo prossimo futuro: “Luce e’ anche il nome del mio nuovo progetto a cui sto lavorando da un bel po’ di mesi e che non vedo l’ora di presentarvi!”.