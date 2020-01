Alessia Aprea: chi è la nutrizionista della dieta delle lasagne

La nutrizionista della dieta delle lasagne Alessia Aprea: chi è e perché è diventata molto famosa anche tra i personaggi dello spettacolo.

A lei si sono rivolte anche le Donatella, il duo musicale noto per aver partecipato ad alcuni talent show e reality. Si chiama Alessia Aprea ed è una giovane nutrizionista diventata molto famosa. Questo perché nelle sue diete “consiglia” lasagne e parmigiana.

Originaria di Cercola, in provincia di Napoli, sul suo profilo Instagram conta circa 100mila followers. Questo grazie ai suoi consigli da nutrizionista per la ‘Different Diet’.

Chi è Alessia Aprea, la nutrizionista famosa per le sue diete

Con la dieta proposta da Alessia Aprea, è possibile non rinunciare a friarelli, melanzane ripiene e addirittura ai dolci tipici di Carnevale, il tutto rigorosamente in versione light. La nutrizionista sul suo sito cita Virginia Woolf: “Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene”. Lei spiega i principi che la ispirano: “Cerco di realizzare per ognuno piani dietetici personalizzati, ma tassativamente naturali senza l’utilizzo di alcun farmaco”.

Tra coloro che si sono affidate a lei c’è Teresa Langella, che spiega: “Poiché è importante mangiare bene e mangiare sano, io ho deciso di affidarmi a lei. L’ho conosciuta attraverso Instagram e devo dire che ho deciso di iniziare un percorso insieme a lei. Non posso dirvi di più, purtroppo. Ma seguendola sui suoi canali forse capirete da soli di cosa si tratta”. La dottoressa Alessia Aprea è ‘ospite’ di molte riviste specializzate e settimanali, inoltre ha partecipato a trasmissioni televisive.