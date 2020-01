Sta per cominciare una nuova puntata di MasterChef Italia 9: ecco quali saranno le prove di una serata che, come sempre, sarà ricca di sorprese.

Stasera, giovedì 23 gennaio 2020, torna l’appuntamento in prima serata con MasterChef Italia. La 9° edizione del popolare talent culinario vede in gara tanti nuovi aspiranti chef, che i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli non mancheranno di mettere alla prova.

Leggi anche –> Masterchef Italia 9: giudici, concorrenti, anticipazioni della nuova edizione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il “menù” della nuova puntata di MasterChef

Anche stasera il piatto – metaforicamente parlando – è ricchissimo. La sesta puntata di MasterChef darà innanzitutto spazio a un matrimonio importante che darà filo da torcere ai 14 aspiranti chef rimasti in 14 in gara e intenti a fare della cucina il proprio futuro.

La puntata del 23 gennaio partirà però come sempre con la Mystery Box, che in quest’occasione sarà un racconto di tradizioni, cultura, famiglia e affetti e, soprattutto, unione tra popoli: protagonista il cous cous, un piatto che racchiude un grande valore simbolico che va oltre la cucina.

Al centro dell’invention test ci saranno invece gli agrumi di Niels Rodin, prestigioso ospite della puntata, il quale presenterà agli aspiranti chef le varietà dei prodotti e i diversi gradi di difficoltà. Dagli assaggi della prova usciranno un “migliore” e tre “peggiori”. E il vincitore potrà essere capitano di brigata della prova in esterna.

Prova in esterna che si annuncia speciale, in quanto gli aspiranti chef dovranno elaborare i menù per un matrimonio in stile bollywood per una coppia indiana. E chi non riuscirà a rendere giustizia alla preparazione di specialità tipiche indiane dovrà sottoporsi al Pressure Test. Curiosi di saperne di più? L’appuntamento è come sempre in prima serata su Sky Uno, dalle 21:15…

Leggi anche –> Masterchef, al via la nuova edizione: svelata la data e i giudici – VIDEO

EDS