Stasera in tv film – Justice League 2017: cast, personaggi, trama e trailer

L’umanità è di nuovo in pericolo e Bruce Wayne chiederà aiuto a Wonder Woman (e non solo a lei): Justice League, film del 2017, sarà in onda oggi 23 gennaio

La pellicola diretta dai registi Zack Snyder e Joss Whedon, uscita nelle sale nel 2017, sarà in prima visione stasera in televisione su Italia 1, a partire dalle ore 21.20.

Riconquistata la fiducia negli esseri umani, Superman si vede di nuovo costretto a intervenire per salvarne le sorti da una pericolosa minaccia.

Per riuscire nell’impresa Bruce Wayne chiederà aiuto a Wonder Woman e si uniranno alla missione anche gli eroi più DC Comics di sempre.

Scopriamo insieme la sinossi del film di questa sera in tv.

Justice League, trama: l’umanità di nuovo nelle mani dei supereroi DC Comics

Bruce Wayne si rende conto di doversi alleare con altri supereroi se vuole salvare la Terra da una minaccia imminente quindi decide di allearsi con la principessa delle amazzoni Wonder Woman. Successivamente si intrufolerà nel covo di un Flash ancora acerbo, ignaro del suo potere. Il ragazzo lavora come perito forense a Central City ed è capace di superare in velocità anche la luce. Il sovrano di Atlantide verrà cercato da Batman per costituire una squadra di paladini, ma Acquaman non sarà altrettanto facile da convincere. L’eroe alla fine però non potrà non cedere alle richieste del miliardario.

Si unirà al gruppo anche Victor Stone, ex atleta metaumano soprannominato Cyborg.

La Justice League è così costituita e si schiererà compatta per difendere il pianeta da distruzione certa.

Justice League 2017, cast e personaggi:

Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman )

) Henry Cavill (Kal-El / Clark Kent / Superman )

) Amy Adams (Lois Lane)

Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman )

) Ezra Miller (Barry Allen / Flash )

) Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman )

) Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg )

) Jeremy Irons (Alfred Pennyworth)

Diane Lane (Martha Kent)

Connie Nielsen (Ippolita)

J. K. Simmons (James Gordon)

Ciarán Hinds (Steppenwolf)

Trailer Justice League (film 2017)

