Stasera in tv – Don Matteo 12: trama terzo episodio di oggi, 23 gennaio

Stasera in televisione il terzo episodio della fiction Rai Don Matteo 12 vedrà il ritorno del Capitano Tommasi, ma non accadrà solo questo: tutti i dettagli

Uno dei personaggi televisivi più amati è tornato con la nuova stagione di Don Matteo, la dodicesima, la quale quest’anno festeggia anche i 20 anni dall’inizio della serie tv. Questa serata tv di Rai 1 sarà all’insegna di un grande ritorno in scena: il Capitano Tommasi si ripresenterà in caserma come se nulla fosse mai accaduto. L’episodio intitolato Ricordati di santificare le feste, inizierà a partire dalle ore 21.25.

Scopriamo insieme cosa accadrà questa sera.

Don Matteo 12, anticipazioni sull’episodio Ricordati di santificare le feste

Terence Hill stasera ci riporta a Spoleto vestendo i panni dell’astuto e umano parroco della cittadina. Oggi il Capitano Tommasi si presenterà in caserma, sconvolgendo non poco la routine dei colleghi. Molti utenti hanno commentato l’annuncio dell’episodio sulle pagine social ufficiali della Rai domandandosi se finalmente la coppia formata da Anna e il Pm Nardi dopo cinque stagioni potrà avere il suo lieto fine insieme o se sarà Sergio, il fascinoso nuovo arrivato a Spoleto, a conquistare il cuore del Capitano Olivieri.

In occasione della Pasqua, Giulio Tommasi torna a Spoleto insieme a Lia e Nino. Quando questo va a trovare Nino Cecchini in caserma i colleghi si rendono presto conto che qualcosa non va. L’ex Capitano di Spoleto infatti è convinto di essere ancora in carica e di essere fidanzato con la Pm Bianca Venezia. Il motivo dell’amnesia è dovuto a un violento colpo alla testa e per non peggiorare la situazione Cecchini si vedrà costretto ad assecondare l’amico.

Don Matteo 12, Cast

Terence Hill,

Nino Frassica,

Simone Montedoro,

Nathalie Guetta,

Francesco Scali,

Maria Chiara Giannetta,

Maurizio Lastrico,

Pietro Pulcini,

Maria Sole Pollio,

Francesco Castiglione,

Pamela Villoresi,

Domenico Pinelli,

Dario Aita,

Serena Iansiti,

Jenny De Nucci,

Riccardo de Rinaldis Santorelli.

Le Guest Star della stagione 12:

Fabio Rovazzi,

Christiane Filangieri,

Simone Montedoro,

Giorgia Surina,

Nadir Caselli,

Simona Cavallari,

Paolo De Vita,

The Jackal,

Elena Sofia Ricci,

Antonio Catania,

Stefano Dionisi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI