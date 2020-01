Rita Rusic, Cecchi Gori attacca: “Solo grazie a me se è al GfVip”

Rita Rusic, Vittorio Cecchi Gori attacca: “Solo grazie a me se è al GfVip”. Dure parole del produttore che qualche giorno fa è entrato nella casa.

Solo pochi giorni fa Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic si sono incontrati nella casa del Grande Fratello. I due sono stati sposati per tanto tempo, condividono due figli, Mario di 27 anni e Vittoria di 33 e ora, dopo il divorzio del 2001, sono in rapporti cordiali.

Vittorio Cecchi Gori però, in un’intervista apparsa sul Settimanale Nuovo, non ha esitato a lanciare più di una frecciatina alla sua ex condita comunque anche da molti complimenti. Il produttore fiorentino spiega: “E’ stata la donna più importante della mia vita. Se Rita partecipa a questo programma forse è merito mio perché è stata mia moglie. E’ sempre l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori”.

Al giornalista che ricorda come Rita faccia anche lei la produttrice e chiede a Cecchi Gori se gli abbia rubato il mestiere risponde piuttosto stizzito: “Assolutamente no. Secondo voi questo significa rubare il mestiere? Io ho prodotto film importanti che hanno scritto la storia del cinema. E ho vinto diversi Oscar”.

Il rapporto con Rita Rusic: Cecchi Gori dice la verità

“Mi è stata vicino quando sono stato male a fine 2017. E’ venuta da Miami: non ci vedevamo da nove anni e abbiamo ricucito il rapporto. E’ basato sulla stima reciproca”. Poi sul rapporto tra le sue due grandi ex Rita e Valeria Marini spiega: “Le guerre non servono e spero che il rapporto possa essere sereno. Non avrebbero senso certi attriti anche perché io ne soffrirei”.