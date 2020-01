Nabiha Akkari, chi è l’attrice di Che Bella Giornata: carriera e curiosità

Carriera e curiosità sull’attrice franco-tunisina Nabiha Akkari, interprete del film ‘Che Bella Giornata’ insieme a Checco Zalone.

Attrice francese di origine tunisina, classe 1985, dal 2005 Nabiha Akkari frequenta il Centre des Arts del la Scene, dove segue corsi di teatro e canto sotto la direzione di Jacques Mornas. Alla passione per il teatro, accompagna quella per il cinema e non disdegna anche apparizioni televisive.

Chi è l’attrice franco-tunisina Nabiha Akkari

Si fa conoscere al pubblico italiano nel 2011, quando è la protagonista femminile della pellicola diretta da Gennaro Nunziante e interpretata da Checco Zalone, ‘Che Bella Giornata’. Lo stesso anno, esce Lezioni di cioccolato 2, con Luca Argentero. Tra gli altri film interpretati in Italia, ci sono ‘Non c’è più religione’ di Luca Miniero e la commedia ‘Taranta on the road’, girata da Salvatore Allocca. Lavora anche al fianco di registi come Michael Haneke ed Éric Lavaine.

Con il primo, gira “Happy end”: il film è stato in concorso per la Palma d’Oro a Cannes, ha avuto la Candidatura per il miglior film al Sydney Film Festival e due nomination agli European Film Awards. Nabiha Akkari è nel cast dell’acclamata serie di spionaggio “The bureau”, inoltre è stata scelta per la serie Netflix “Messiah” diretta da James Mc Teigh e la serie Amazon “Zero zero zero” diretta da Pablo Trapero.