Conosciamo meglio la storia di Luis Alberto Spinetta: tutte le curiosità su uno dei più importanti musicisti rock argentini

Luis Alberto Spinetta nasce a Buenos Aires il 23 gennaio di 70 anni fa. Google lo ha celebrato con un doodle colorato di verde, per omaggiare la copertina di uno dei suoi dischi più famosi, Artaud. Inoltre, è scomparso nel febbraio 2012: è stato musicista, compositore, cantante e autore di poesie. Durante la sua carriera ha fatto parte di diversi gruppi, tra cui i Pescado Rabioso, gli Spinetta Jade e gli Spinetta y Los Socios del Desierto, pubblicando più di 40 dischi con le sue band e da solista. Sperimenta varie declinazioni del rock, dal progressive all’hard rock. Gli Almendra, nome della sua prima band, hanno pubblicato il primo disco nel 1969.

LEGGI ANCHE >>> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 23 gennaio prima e seconda serata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Luis Alberto Spinetta chi era: curiosità

Spinetta viene considerato tra i fondatori del rock argentino. Successivamente alla fine degli anni Settanta tenta anhce la strada internazionale pubblicando un disco in inglese per il mercato statunitense, che non andò benissimo. Negli anni Ottanta, il sudamericano torna a cantare in spagnolo con gli Spinetta Jade, suonando un rock con influenze funk e jazz. Verso la fine della sua carriera forma gli Spinetta y Los Socios del Deserto, con cui pubblica tre dischi. Poi si esibisce come solista facendo anche un live acustico, MTV Unplugged, nel 1997. Forte sperimentatore a livello testuale e sonoro, era soprannominato in patria come El Flaco. Il 27 novembre 2015, dopo quattro anni dalla sua scomparsa, venne pubblicato un disco postumo di Spinetta, intitolato Los Amigos, le cui registrazioni risalgono a marzo 2011 con la collaborazione dei quattro figli del cantante.