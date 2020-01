Lucia Bramieri: chi è il presunto nuovo fidanzato dell’ex gieffina

Sorpresa con un giovane uomo, Lucia Bramieri avrebbe una nuova relazione: chi è il presunto nuovo fidanzato dell’ex gieffina.

L’ex gieffina classe 1961 Lucia Bramieri ha assunto il cognome da sposata nel 1994, quando è convolata a nozze con Cesare, figlio del noto barzellettiere Gino Bramieri. Il marito viene a mancare nel 2008 a seguito di una grave malattia.

Negli anni, ha fatto molto discutere la sua vita privata, spesso al centro del gossip. Le viene attribuita una relazione con Simone Coccia, fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, prontamente smentita. Nell’estate del 2018, si parla di un nuovo fidanzato, un ragazzo di nome Emanuele, più giovane di lei di più di 20 anni. Chiusa la storia con un toyboy, ecco arrivare quella con un altro ragazzo più giovane di lei: Gianluca Mastelli.

Sorpresa con un giovane uomo: Lucia Bramieri ha un nuovo fidanzato?

I due sono stati ormai ribattezzati i nuovi “promessi sposi” della tv. Finita questa relazione, nel novembre 2019, infine, le viene attribuita una relazione con Rocco Pietrantonio, ex fidanzato di Lory Del Santo. Ora Lucia Bramieri viene nuovamente sorpresa con un giovane uomo. Qualche giorno fa ha pubblicato una foto in compagnia di un ragazzo: l’ex gieffina ha coperto il volto del giovane con una stella. Ma successivamente è stata sorpresa a braccetto con una persona.

Quando si tratta dell’ex nuora di Gino Bramieri, lo scoop è sempre dietro l’angolo. Per cui, adesso sono in tanti a voler capire se la donna abbia un altro uomo. Da quello che si vocifera, si tratterebbe di un ragazzo di almeno 15 anni più giovane dell’ex gieffina. Intanto lei annuncia la partecipazione a Pomeriggio 5, in una puntata in cui si parlerà di amore e differenza di età. Chissà che non sia il momento giusto per rivelare un nuovo amore.