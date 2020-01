Laura Ravetto chi è: età, carriera e vita privata della politica italiana

Conosciamo meglio la storia di Laura Ravetto: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della politica italiana

Laura Ravetto nasce a Cuneo il 25 gennaio 1971. Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Successivamente entra in politica come direttore affari legali presso la consociata italiana della multinazionale farmaceutica Schering Plough. A seguito del Congresso nazionale del 27-29 marzo 2009 di Roma è stata nominata Responsabile nazionale del settore Comunicazione, immagine, propaganda del Popolo della Libertà. Il 23 aprile 2009 a Roma Gianfranco Fini la nomina Presidente del gruppo amicizia Italia-Romania. Si candida alle europee del 2009, non venendo eletta. Nel marzo 2010 è stata nominata Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento del Governo Berlusconi IV. Alle politiche del 2018 è nuovamente eletta alla Camera nel collegio uninominale di Como. Nell’ottobre 2019 è nominata responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia.

Laura Ravetto chi è: vita privata

Il 4 giugno 2016 sposa l’ex deputato del PD Dario Ginefra. Li ha uniti in matrimonio Walter Veltroni. A gennaio 2018 la coppia ha una figlia di nome Clarissa Delfina. Ha un account Instagram @laura_ravetto.