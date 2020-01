Grande Fratello Vip | Adriana Volpe litiga con Barbara Alberti

Tra Adriana Volpe e Barbara Alberti sorge una nuova discussione al Grande Fratello Vip 4, e non è la prima volta. Il battibecco nasce dal nulla.

Al ‘Grande Fratello Vip 4‘, Adriana Volpe attira delle critiche su di sé. La conduttrice televisiva trentina è rimasta coinvolta in due episodi negativi. In uno ha ricevuto un richiamo ufficiale da parte della produzione del noto reality show, in quanto ha trasgredito i divieti che vanno obbligatoriamente rispettati durante i momenti di cosiddetto ‘freeze’.

Si tratta di periodi durante i quali bisogna stare fermi, senza potere neppure parlare. Stesso provvedimento l’hanno dovuto subire Patrick Ray Pugliese e Carlotta Maggiorana. Tutto questo costerà un taglio di 60 euro sul fondo spesa per la prossima settimana. A questo ha fatto seguito una discussione piuttosto accesa proprio tra Adriana Volpe e Barbara Alberti. La 46enne ex volto di ‘Mezzogiorno in Famiglia’ ha chiaramente detto alla esperta scrittrice umbra di avere paura di parlare con lei. “Perché qualsiasi cosa dica, ho la sensazione che tu troveresti modo di opporti e di criticarmi”.

Adriana Volpe, il malinteso con Barbara Alberti presto chiarito

In realtà però il pomo della discordia è dato dalle nomination improvvise, che la Alberti non aveva ben compreso come funzionassero. La Volpe si spiega in maniera forse un pò troppo diretta e la Alberti risponde stizzita: “Scusami ma non avevo capito, potevano esserci spiegazioni migliori”. E qui è arrivata la reazione dell Volpe: “Ma perché mi devi sempre attaccare. Meglio che non parlo più, sennò sembrerà sempre un mio attacco a te”. Ma per fortuna la Alberti spegne subito il fuoco delle polemiche e si scusa. Tutto è bene quel che finisce bene, anche se già nei giorni scorsi tra le due c’era stata qualche altra discussione.

