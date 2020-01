Ginevra Sozzi, chi è: età, carriera e vita privata della pierre milanese

Conosciamo meglio la storia di Ginevra Sozzi: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della pr milanese ed ex di Dybala

Ginevra Sozzi ha fatto perdere la testa a tanti calciatori: da Paulo Dybala a Radja Nainggolan. Ultimo in ordine di tempo, Matteo Politano. La ragazza è una PR milanese molto seguita sul suo profilo Instagram che vanta circa 30mila followers. Lo stesso attaccante dell’Inter, ad un passo dal suo passaggio al Napoli, è sposato da giugno 2018 con Silvia Di Vincenzo, sua compagna dai tempi delle superiori. In estate vola spesso a Formentera, dove ha conosciuto proprio diversi anni la Joya. In una vecchia intervista ha svelato: “I calciatori si divertono, sempre, ovunque. Alla fine sembra sempre che i giocatori vogliono sminuirti. Formentera, Milano, ovunque, hanno tanti soldi e pensano di poter trattare una donna come vogliono, ci provano sempre”.

Ginevra Sozzi, chi è: vita privata

Sul suo possibile flirt con Paulo Dybala ha poi rivelato nel dettaglio: “Le foto uscite questa estate erano di quando era ancora fidanzato. La mia storia con lui era cominciata a Palermo tre anni fa, ci siamo sempre tenuti in contatto. Lui poi si era fidanzato con una ragazza argentina. Quando si è trasferito a Torino e non c’era più la distanza Milano-Palermo a separarci abbiamo cominciato una relazione nascosta. La fidanzata o era in Argentina o era a Torino a casa, questo almeno mi diceva”. Poi ha aggiunto: “Ma dopo la partita andavamo a cena insieme, anche con i suoi compagni di squadra. Una delle ultime volte che ci siamo visti è stato quando la Juventus ha vinto lo scudetto e avevano organizzato una festa privata e lui voleva ci fossi io a presenziare. Però i procuratori non erano d’accordo sulla mia relazione possibile con Paolo, non mi vedevano di buon occhio. Infine, ha svelato: “Ritenevano fossi troppo al centro dell’attenzione molto di più rispetto alla sua ragazza che invece è più pacata e tranquilla, una acqua e sapone che dove la metti sta. Ad un certo punto io gli ho posto una condizione, o con me o senza di me: volevo l’esclusiva, o io non ci sono più, è finita così. Sono partita per Formentera, ho detto Ginevra ricominci da te e vai avanti con la tua vita perché non ne vale la pena”. Ora la nuova storia d’amore con Matteo Politano con i due che si sono fatti vedere insieme in pubblico.