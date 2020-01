Fabrizio Biggio, chi è: età, carriera, vita privata dell’attore e conduttore

Fabrizio Biggio è un attore e conduttore amatissimo dal pubblico, che è riuscito a conquistare grazie ai suoi irresistibili sketch. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Brillante attore e conduttore televisivo, Fabrizio Biggio è un volto noto al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione a I Soliti Idioti. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Fabrizio Biggio

Fabrizio Biggio è nato a Firenze il 27 giugno 1974, sotto il segno del Cancro, da padre pugliese e madre francese. Nel 1997 ha condotto su Canale 10 di Cecchi Gori un programma sulla scuola, La Zanzara in Classe, con la regia di Franco Boldrini, tuttora in programmazione su una rete regionale. Dal 2000 al 2001 ha recitato in MTV Mad, programma televisivo che seguiva le avventure improvvisate per strada dal “Nongio” (Francesco Mandelli) e dal Biggio, che se fingevano semplici spettatori del programma su MTV.

Nel 2001 Fabrizio Biggio ha condotto con la vj Paola Maugeri il programma musicale MTV Select e nel 2002 MTV On the beach con Camila Raznovich e Francesco Mandelli. Ha inoltre presentato Hit List Italia+ e nel 2004-2005 gli è stata affidata la conduzione di MTV Pets Show e del morning-show di Radio Milano Uno e Radio Roma Uno. Sempre nel 2005 ha fatto parte della sit-com MTV Bathroom su MTV.

Dal 2006 Fabrizio Biggio conduce il programma radiofonico Play People, in onda dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. La grande notorietà, come accennato, è però arrivata con il ruolo da protagonista nella sitcom I soliti idioti (2009-2012), dove insieme a Mandelli ha ricomposto la coppia di MTV Mad (le puntate sono ancora replicate su Comedy Central e su MTV).

Tra i tanti altri impegni di Fabrizio Biggio ricordiamo l’ospitata al Festival di Sanremo 2012, il doppiaggio del mostro a due teste Terry e Terri nel film Pixar Monsters University nel 2013 e il ritorno sul palco dell’Ariston nel 2015 insieme allo storico partner artistico Mandelli con il brano Vita d’inferno (tra i quattro esclusi dalla finale al termine della quarta serata). Dal 2016, infine, Biggio conduce Stracult, trasmissione televisiva di cinema di Rai 2.

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Biggio è felicemente sposato con Valentina De Ceglie, con la quale ha avuto due figli. “Io sono super disordinato – ha confessato l’attore in un’intervista a Grazia -. Se c’è un calzino per terra, non lo vedo; potrebbe restare lì per un mese. Le mie compagne del passato non lo accettavano e infatti sono state fatte fuori, inesorabilmente, una dopo l’altra…”.

