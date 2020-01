Enrico Remigio ieri è giunto sino all’ultima domanda, quella da un milione di euro, a ‘Chi vuol essere milionario’, scopriamo chi è il concorrente.

La nuova edizione di ‘Chi vuol essere milionario‘, condotta come da tradizione da Gerry Scotti, è cominciata con il botto. Il primo concorrente che ha tentato la scalata al milione ha infatti compiuto una scalata mozzafiato sino a 300.000 euro, riuscendo a rispondere a 14 sulle 15 domande del famoso quiz, attraverso il ragionamento, la conoscenza e gli aiuti che il gioco mette a disposizione.

Per il momento la sua scalata si è fermata qui, ma all’inizio della prossima puntata ascolterà la domanda da un milione di euro e potrebbe accaparrarsi il premio massimo, impresa che nel corso degli anni è riuscita solo a pochi. Scopriamo dunque qualcosa in più su questo bravo concorrente, che di nome fa Enrico Remigio.

Enrico Remigio, chi è il concorrente di ‘Chi vuol essere milionario’

Nato a Scafa (Provincia di Pescara), Enrico Remigio ha 30 anni e vive a Singapore. Cresciuto nella città abruzzese, dove ha conseguito il diploma di maturità, il giovane si è trasferito a milano per frequentare l’Università Bocconi di Milano. Ottenuta la laurea si è trasferito a Taiwan per lavoro ed è rimasto in oriente. La sua compagna, una ragazza francese sua coetanea, vive invece in Thailandia. Ieri si è presentato nello studio di ‘Chi vuol essere milionario’ insieme alla mamma, al papà (a cui ha chiesto aiuto) ed un’amica. La sua scalata al milione non è conclusa e tutta Italia fa il tifo per lui.