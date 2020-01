Diletta Leotta sorprende tutti e fugge a Miami: ecco cosa è successo alla conduttrice che si stava preparando per l’esperienza del Festival di Sanremo.

Diletta Leotta, ex conduttrice Sky e ora volto di punta di Dazn, è la donna del momento. Amata e desiderata da tutti e la regina dei social network con le sue foto sempre più provocanti ed è anche il centro indiscusso delle principali notizie di gossip.

Leggi anche –> Diletta Leotta fa impazzire Instagram: sotto il vestito… sorpresa!

Leggi anche –> Diletta Leotta, la borsa che aveva a Sanremo ha un costo folle

A tenere banco negli ultimi tempo la sua relazione con il pugile Daniele Scardina detto King Toretto. I due sembrano andare davvero d’amore e d’accordo e secondo i ben informati potrebbero spesso convolare a nozze.

Diletta Leotta, la fuga a Miami: ma non è sola

Diletta Leotta, forse anche per stemperare le tensione pre Festival di Sanremo, è volata a Miami proprio con il suo amato Toretto. Insieme a loro però ci sono anche il chirurgo plastico Mirko Manola, fratello della Leotta, e una sua amica. I quattro sembrano molto affiatati mentre Diletta passeggia addirittura a piedi nudi per le strade di Miami. Un attimo di relax prima dei tanti impegni. Infatti non solo lei sarà sulle tv di milioni di italiani, ma anche Scardina ha un appuntamento importante. Il pugile, campione italiano categoria Supermedi della Ibf, avrà un importante match contro il monegasco Andrew Francillette all’Allianz Cloud di Milano il prossimo 28 febbraio.

Diletta e King Toretto, le nozze in vista

Come dicevamo i due sembrano andare a passi spediti verso le nozze. Scardina spiega: “Abbiamo cominciato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Diletta ha riempito il senso di vuoto che avevo”. Amici vicini alla coppia giurano che anche Diletta sia davvero cotta e assicurano che i due parlano spesso di matrimonio.