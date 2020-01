Coronavirus: primo caso sospetto in Italia, donna ricoverata

Il Coronavirus preoccupa anche il nostro Paese: primo caso sospetto in Italia, donna ricoverata all’ospedale di Bari, arrivava dalla Cina.

Il primo caso sospetto di Coronavirus sarebbe in fase di valutazione in Italia. Una donna proveniente da Wuhan sarebbe ricoverata all’ospedale di Bari. La notizia è arrivata poco fa.

Si tratta del virus mortale che ha ucciso almeno 17 persone in Cina. Intanto, la fobia per il nuovo coronavirus cresce in tutto il mondo i controlli vengono intensificati anche in Italia.

Primo caso sospetto di Coronavirus in Italia: cosa sta accadendo

Arrivata al pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali, febbre e tosse, la donna è stata poi ricoverata al Policlinico di Bari. La signora è giunta dalla Cina, probabilmente dalla zona di Wuhan. Altri casi sospetti in Europa occidentale vengono segnalati 4 in Scozia e due in Francia. In quel caso, si sarebbe trattato di falsi allarmi.

La donna ricoverata al Policlinico di Bari, secondo le prime informazioni, sarebbe una cantante di ritorno da un tour in Oriente. Non si conosce la sua identità e l’invito è alla cautela, poiché si tratta di accertamenti dovuti in casi del genere.