Chiara Ferragni lancia un avvertimento a Fedez: “Mai più nella vita”

Dopo una lunga e faticosa seduta in palestra, Chiara Ferragni lancia un avvertimento al compagno Fedez, avvertendolo che non si sottoporra più alle sue sedute.

Ieri sera Fedez ha convinto la moglie Chiara Ferragni a sottoporsi ad una seduta d’allenamento simile a quelle che compie lui. Una prova che la coppia ha deciso di condividere con i propri fan per regalare loro qualche momento di ilarità. Il video, infatti, ci mostra Chiara intenta a provare qualche addominale, con Fedez che la incoraggia e prova a darle una mano nel completare l’esercizio.

L’influencer, però, non riesce a lasciarsi andare. L’esercizio consisteva nel tenere i piedi incastrati in un macchinario e nel lasciare andare la parte superiore del corpo sino a terra, dunque, da quella posizione alzarla facendo leva sugli addominali. La Ferragni, però, prova paura e comincia ad urlare “aiuto” e “No, non lasciarmi“, quindi si aggrappa al marito con tutte le forze che ha. Fedez cerca di farla rilassare e l’aiuta, ma alla fine è costretto a desistere.

Il monito di Chiara Ferragni a Fedez

Visualizza questo post su Instagram Addominali perfetti in 5 minuti con Chiara Ferragni. Presto il DVD in tutte le edicole Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 22 Gen 2020 alle ore 11:47 PST

Il video si conclude con l’influencer che scappa dalla palestra ed il rapper che se la ride dicendole: “Ma davvero non ce la fai?”. Divertito dalla reazione eccessiva della moglie, Fedez lo ha pubblicato con un commento ironico accanto nel quale si legge: “Addominali perfetti in 5 minuti con Chiara Ferragni. Presto il DVD in tutte le edicole”. Provocazione alla quale per prima risponde proprio lei scrivendo ciò che aveva detto dopo aver abbandonato l’esercizio: “Mai più nella vita”. Sotto una serie di commenti divertiti dei fan, i quali apprezzano che i due abbiano condiviso un momento di defaillance con loro.