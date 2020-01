Belen e Stefano | passione alle stelle | “Baciami ancora” FOTO

Che amore tra Belen e Stefano De Martino. Lei su Instagram pubblica una storia e scrive due parole dense di significato, che fanno sognare tutti.

Tra Belen e Stefano è sempre più passione. La Rodriguez ormai da quasi un anno non fa altro che pubblicare numerosi post sul suo profilo personale Instagram in cui si ritrae con lo showman campano.

Proprio a febbraio 2019, quasi un anno fa, la coppia uscì allo scoperto facendosi ritrarre durante l’ormai famoso bacio in aeroporto a Milano. Lei stava partendo per l’Argentina e De Martino le diede un dolce arrivederci. Da allora Belen e Stefano sono sulla cresta dell’onda e praticamente ogni settimana hanno fatto parlare di loro. Singolare la storia del loro amore, con un fidanzamento datato al 2012 a cui fecero seguito l’anno dopo la nascita del loro figlio Santiago ed il matrimonio. Nel 2015 avvenne però il divorzio, ed entrambi intrapresero nuove relazioni. Questo però non compromise il rapporto reciproco, rimasto eccellente soprattutto per il bene del figlio.

Visualizza questo post su Instagram Manca pochissimo e @mefuireal arriva!!!! 🌴🌴🌴🌴 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 22 Gen 2020 alle ore 11:33 PST

Belen e Stefano, che passione: “Baciami ancora”

I due si fanno vedere in palestra immortalando il momento su di una storia Instagram. Qui si vede Belen Rodriguez baciare Stefano De Martino, e scrive a commento un eloquente “Baciami ancora”. Inutile dire che i fans sono in visibilio.

