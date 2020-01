Barbara D’Urso: tutta la verità sulla sua vita sentimentale. Cosa si nasconde dietro la, dichiarata più volte, “vita da single” della amatissima conduttrice televisiva?





Acclamatissima dal suo pubblico televisivo, che da sempre segue i suoi programmi, Barbara D’Urso desta sempre grande curiosità per ciò che concerne la propria vita sentimentale. Ma cosa c’è sotto la coltre di mistero che sembra ammantale la vita privata della conduttrice?

Barbara D’Urso: tutta la verità sulla sua vita sentimentale

E’ stato per primo Alfonso Signorini che poco più di un mese fa ha destato qualche sospetto sulla presunta “vita da sigle” di Barbara D’Urso. Il nuovo conduttore del Grande Fratello Vip si trovava infatti ospite di #cr4 La repubblica delle donne, quando ha lasciato intendere che la vita sentimentale della D’Urso fosse certamente più avvincente.

E’ stata la stessa conduttrice televisiva che si è confessata proprio durante una intervista al settimanale Chi. La D’Urso ha affermato di percepire la mancanza di un uomo, del senso di protezione e complicità che questa figura può trasmettere. Riguardo le dichiarazioni di Alfonso Signorini, la conduttrice di Domenica Live ha affermato: “Mi meraviglio di Alfonso che sa perfettamente quanto sono sfortunata in amore”. La D’Urso ha però anche ammesso di avere moltissimi corteggiatori ma di trovare che abbiano sempre qualcosa che non vada. La conduttrice ha anche dichiarato che è sempre necessario per lei che ci sia un coinvolgimento mentale in una relazione amorosa.

Il rapporto con l’ex marito e con le colleghe

Dalla precedente relazione con Mauro Berardi, la conduttrice ha avuto due figli, Giammauro ed Emanuele. La D’Urso ha confessato che Berardi è e resterà sempre l’umo più importante della propria vita. Quello con il quale ha deciso di avere due figli e tra di loro i rapporti restano ottimi anche ora.

Infine, durante la sua intervista, la conduttrice ha voluto mettere a tacere le nascenti polemiche che potevano generarsi contro alcune colleghe. Tutto è nato da una serie di like che Mara Venier avrebbe messo ad alcune affermazioni sui social contro la D’Urso. Con serenità quest’ultima ha ribadito: “Sarà stato un errore. Mara, conoscendola, nemmeno se ne sarà accorta. C’è grande rispetto e stima tra di noi”.