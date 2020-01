Gaia Tortora dura contro Alessia Morani: “Niente lezioni”. Lei risponde così

Dopo il messaggio su Twitter della sottosegretaria Alessia Morani sono arrivati i primi commenti polemici: che attacco della conduttrice

Non si placano le polemiche intorno alle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 stelle. La sottosegretaria Alessia Morani ha svelato in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: “Un grande in bocca al lupo a Vito Crimi“, l’uomo che prenderà il suo posto. Subito sono arrivati i primi commenti polemiche, tra cui quello della conduttrice Omnibus, su La7, Gaia Tortora: “Come si cambia per non morire, come si cambia… Bellissima canzone della Mannoia“. Anche Jacopo Iacoboni, giornalista de La Stampa, ha inveito: “Forse, non ne sono del tutto certo, ho questo dubbio, sbaglierò sicuramente, ma non è che nel Pd stanno un po’ esagerando?”.

Di Maio, Morani contro Tortora: che attacco

La stessa Morani, poi, ha subito risposto all’attacco della Tortora: “Ho lavorato con Crimi gomito a gomito al decreto terremoto e ho conosciuto una persona garbata e disponibile al confronto. Ma capisco che per voi “puri” non è ammesso il rapporto umano. Deve sempre esserci la bieca motivazione dell’auto conservazione della specie. Buona giornata”. Pronta la battuta della conduttrice di La7: “Non ho capito cosa c’entra la purezza.Casomai la coerenza. Avere memoria non è lesa maestà”