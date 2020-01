Stasera in tv, Chi vuol essere milionario: concorrente e anticipazioni di oggi

Solo se risponderà esattamente a tutte i quesiti infatti potrà sperare di raggiungere l’obbiettivo finale, ossia il milione di euro. Solo in tre, nelle dodici edizioni andate in onda in Italia, sono riusciti nell’intento, ma non sono stati gli unici a vincere. La regola dei premi intermedi infatti rimane, anche se l’aiuto da casa questa sera non potrà essere usato. La regola del format (che spesso ha dato grandi risate ai telespettatori) non è stata confermata questa sera. La telefonata a casa verrà sostituita da un aiuto da parte di un esperto in studio. Rimangono saldi invece il 50 e 50 e l’aiuto del pubblico. Ci sarà inoltre l’aiuto chiamato: chiedilo a Gerry.

Quando questo verrà invocato, il conduttore vestirà i panni di consulente del concorrente. Durante la scorsa puntata il concorrente, un dottorando di 25 anni, sembrava avere ampie chance di raggiungere la vetta, ma il sogno del milione si è infranto al secondo quesito. A essere deluse sono state sia le sue aspettative che quelle dei telespettatori, tuttavia il programma riparte oggi con un nuovo pretendente al titolo.

Oltre a curiosità e consapevolezza culturale, chi segue Gerry Scotti nell’avventura del milione ha sicuramente imparato una lezione: nulla è come sembra.

