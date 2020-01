Selene Barbuscia, chi è la 31enne ritrovata senza vita ad Olbia

Conosciamo meglio la storia della giovane 31enne, Selene Barbuscia: la ragazza è stata ritrovata senza vita ad Olbia in un appartamento

La scomparsa di Selene Barbuscia ha sconvolto un po’ tutti. La giovane 31enne è stata ritrovata senza vita lo scorso luglio in un appartamento di Olbia. Secondo l’autopsia la sarda sarebbe morta per un’overdose. La mamma ha lanciato un appello attaccando il fidanzato della figlia visto che non vuole accettare la morte della ragazza. Selene nasce ad Jesi, in provincia di Ancona, ma ha sempre vissuto con la famiglia ad Olbia. Il ritrovamento del suo corpo risale al 7 luglio 2019 quando i carabinieri l’hanno trovata morta un piccolo appartamento di uno stabile fatiscente tra viale Aldo Moro e via Peruzzi.

Selene Barbuscia, le curiosità sulla scomparsa

Dal carattere irrequieto è stata anche arrestata per traffico di droga, ma era pieno di vita. Stava trovando un lavoro per riprendersi suo figlio. A fine giugno la stessa ragazza si era recata al Pronto Soccorso di Olbia per farsi medicare delle ferite da arma da taglio ad un braccio.Secondo il racconto della madre, Selene aveva sporto denuncia e le aveva inviato un audio agghiacciante. La signora Daniela ha svelato: “Aiutami mamma mi vedrai morta: loro sono quattro e io sono da sola”. Dalla stanza della figlia mancavano anche 1400 euro.