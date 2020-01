Ricatto dell’amante | Lei lo tormenta | uomo si suicida | FOTO

Il ricatto dell’amante e le tante richieste continue di soldi per non spifferare tutto alla moglie portano un uomo al suicidio. La donna a processo.

Il ricatto dell’amante ha portato un uomo a togliersi la vita. L’uomo suicida era un camionista 47enne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Lui era sposato ma intratteneva una relazione segreta con un’altra donna.

Quest’ultima però, la 44enne Sonia Matei, proveniente dalla Romania, ad un certo punto aveva svelato alla vittima il proprio piano. Ovvero quello di ottenere soldi in cambio del silenzio. Altrimenti avrebbe svelato tutto alla moglie tradita. Il ricatto dell’amante ha comportato una pressione enorme per il camionista. Decisamente troppa, al punto da spingerlo a farla finita. Ora per Sonia Matei è arrivato il rinvio a giudizio da parte del gup del Tribunale di Benevento, che ha competenza territoriale in quanto la 44enne a processo è residente proprio nel Sannio.

Ricatto dell’amante, la donna a processo con il suo complice

Nei confronti della rumena ci sono le accuse di tentata estorsione e di istigazione al suicidio. La Matei, che pare fosse una prostituta, non avrebbe agito da sola. Con lei a giudizio è finito anche un uomo, il 63nne Francesco Festa, suo complice e protettore. La donna chiedeva soldi in continuazione alla vittima, che alla fine ha deciso di uccidersi impiccandosi. I fatti avvennero il 31 ottobre 2017. Dopo una serie di indagini è arrivata la decisione di sottoporre i due a processo.

