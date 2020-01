Pilastro: danneggiata l’auto del compagno della fan di Salvini

Tensione al Pilastro dopo quando avvenuto ieri: nella notte, danneggiata l’auto del compagno della signora fan di Matteo Salvini.

Non si placano le polemiche e la tensione dopo il gesto compiuto nella serata di ieri dal leader della Lega Matteo Salvini. L’ex ministro ha citofonato all’abitazione di un tunisino, chiedendogli: “Lei spaccia?”

Un gesto che non è passato inosservato e che ha raccolto molte critiche, da quella del sindaco di Bologna, Virginio Merola, a quella dello scrittore e conduttore radiofonico, Fabio Volo.

Tensione al Pilastro nella notte: danneggiata un’auto

Intanto, Matteo Salvini a Mattino 5 ha replicato alle polemiche: “Abbiamo segnalato a chi di dovere che là c’è chi spaccia droga. C’è una normativa tollerante con gli spacciatori, per questo la Lega ha presentato una proposta di Droga zero, perché droga è morte”. Per il leader della Lega, il suo è stato un gesto per dare una mano a una donna che aveva lanciato una richiesta di auto.

Nella notte, è poi avvenuto un fatto denunciato da Luciano Sanguettoli, 75 anni, il compagno della signora Anna Rita Biagini, che ieri aveva fatto la segnalazione a Salvini. La Chevrolet Matiz dell’uomo è stata distrutta da ignoti a colpi di mattone. Già questa mattina, l’anziano si sarebbe recato presso la caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia dopo l’atto vandalico. Potrebbe essere un gesto collegato a quanto avvenuto ieri pomeriggio.