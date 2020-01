Monty Python | Terry Jones morto | “Addio ad un genio”

L’attore Terry Jones morto in casa sua a Londra, era malato in maniera grave dal 2016. Era il celebre componente del gruppo comico dei Monty Python.

La famiglia di Terry Jones conferma la morte dell’attore e regista. Lo storico membro del gruppo comico dei Monty Python è deceduto a 77 anni a Londra, in casa. Nel 2016 Terry Jones fu colpito da una grave afasia primaria progressiva che ne aveva minato le capacità di comunicare.

Per i medici rappresentava una importante forma di demenza. Questa notizia fu diffusa dopo che i BAFTA Cymru avevano deciso di premiare l’interprete di tante opere di successo. Che dietro alla macchina da presa ha firmato pellicole molto note quali “Brian di Nazareth” e “Il senso della vita”. Significativo il suo contributo al cinema ed anche alla televisione. La famiglia di Jones ha fatto sapere: “Terry se n’è andato.

Terry Jones, morto il celebre componente dei Monty Python

Lo ha fatto dalla sua casa a Nord di Londra. Abbiamo tutti perso un uomo amorevole, gentile, affettuoso, divertente e carismatico”. Parole comunicate direttamente da sua moglie, Anne Soderstorme, che mai gli ha fatto mancare il sostegno. L’attore era nato nel 1942 in Galles ma sin da bambino si era trasferito con la famiglia in Inghilterra. Si specializzò in letteratura inglese ad Oxford e qui incontro Michael Palin. Fu l’inizio di un fortunato sodalizio artistico, al quale presero parte, a partire dal 1969, anche i vari John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle e Terry Gilliam. Il primo show di impatto dei Monty Python fu “Monty Python’s Flying Circus” trasmesso dalla BBC per cinque anni di fila. E che rappresenta un caposaldo del modo di fare comicità.