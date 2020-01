Michelle Hunziker, il messaggio incredibile per Aurora: “Il mio cuore scoppia”

Michelle Hunziker pubblica una foto di Aurora Ramazzotti da neonata e le fa una bellissima dedica che fa commuovere i suoi fan su Instagram.

Sappiamo che Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, la prima figlia frutto del matrimonio con Eros, hanno un bellissimo rapporto. Madre e figlia condividono tutto e lo scorso anno hanno persino condotto un programma insieme. Per Aurora la mamma è un esempio da seguire sia come donna che come professionista. Michelle invece è orgogliosa dei passi in avanti che la primogenita ha compiuto nell’ultimo periodo e dimostra di apprezzare le qualità professionali che Aurora ha sviluppato.

Insomma il loro rapporto va a gonfie vele e l’ingrediente principale di questa unione è da ricercare nell’affetto reciproco. Sebbene adesso facciano discorsi adulti su progetti futuri, come ogni genitore Michelle non può fare a meno di considerare la figlia come un cucciolo da proteggere e amare incondizionatamente. Un riflesso innato che oggi la showgirl ha voluto esternare a tutti tramite un post su Instagram.

Michelle Hunziker, dedica commovente per Aurora

Il post in questione è una foto d’epoca in cui una giovanissima Michelle Hunziker tiene in braccio Aurora appena nata. La sola foto genera un senso di tenerezza, ma la frase con la quale Michelle ha deciso di accompagnarla porta quel sentimento all’estremo. A corollario dello scatto, infatti, la conduttrice scrive: “Non ce n’è….anche oggi ti guardo e ti continuo a vedere così…sei la mia pallina morbidosa. ❤️ oggi sei una bellissima donna, forte e determinata e quando ti guardo mentre mi parli di vita e di progetti futuri, ti ascolto attentamente e ti prendo sul serio…solo che il mio cuore scoppia di tenerezza….è più forte di me. Ti amo pupi”.