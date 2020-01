Marco Omizzolo, chi è il sociologo raccontato da ‘Nuovi Eroi’

Chi è il sociologo Marco Omizzolo, raccontato da ‘Nuovi Eroi’: il suo impegno contro sfruttamento e caporalato, premiato da Mattarella.

Nato nel 1975 a Sezze, in provincia di Latina e da sempre vive a Sabaudia, nel Circeo: Marco Omizzolo è un sociologo che ha dedicato la sua vita a chi ha meno diritti.

Si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza de La Sapienza, ma poi abbandona per dedicarsi alla sociologia. Si laurea con una tesi in metodologia delle scienze sociali.

Cosa sapere su Marco Omizzolo, protagonista di ‘Nuovi Eroi’

Marco Omizzolo, completati gli studi, consegue un dottorato di ricerca all’Università di Firenze con una tesi sulle migrazioni internazionali e uno studio di caso empirico sulla comunità sikh pontina. Per ‘potenziare’ la sua ricerca, si infiltra tra i braccianti indiani, sotto caporale indiano e padrone italiano ed ha seguito per diversi mesi un trafficante di esseri umani indiano in Punjab, in India. Questo suo impegno nella lotta al caporalato e più in generale allo sfruttamento, gli comporta anche diverse gravi minacce.

Autore di numerosi saggi scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali, collabora con varie riviste scientifiche che si occupano di studi migratori e con numerose testate giornalistiche. Collabora inoltre come docente al Master “Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali” dell’Università Cà Foscari di Venezia. Ha organizzato diverse iniziative contro il caporalato, tra cui l’occupazione simbolica di aziende agricole che ha anticipato lo sciopero del 18 aprile del 2016 con circa 4000 braccianti indiani, a Latina. Per il suo impegno, gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. A lui è dedicata la puntata di ‘Nuovi Eroi’, in onda su Raitre il 22 gennaio 2020.