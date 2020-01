Lisa Giovagnoli: chi è la moglie di Adriano Pappalardo

Adriano Pappalardo: chi è la moglie Lisa Giovagnoli, come si sono conosciuti, il loro rapporto, figli e curiosità sulla compagna del cantante.

Da quasi 40 anni, nella vita di Adriano Pappalardo c’è una sola donna: si tratta di Lisa Giovagnoli. La coppia si è però sposata soltanto una quindicina di anni fa. Hanno un figlio di nome Laerte.

Leggi anche –> Adriano Pappalardo, chi è: carriera, curiosità e vita privata

La coppia si è conosciuta nei primi anni Settanta, agli arbori della carriera di Adriano Pappalardo, diventata poi molto interessante.

Leggi anche –> Antonio Zequila, la storica lite con Adriano Pappalardo: “Ti uccido”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La storia d’amore tra Lisa Giovagnoli e Adriano Pappalardo

Oltre a Laerte, la donna avrebbe avuto da un precedente rapporto un figlio di nome Marco. Hanno sempre voluto tenere in ogni caso molto riservata la propria relazione per cui è raro vedere uscite pubbliche di Lisa Giovagnoli. La coppia è stata ospite tempo fa della trasmissione di Raiuno ‘Sabato Italiano’ e Pappalardo ha affermato: “Grazie a questa donna che mi ha supportato per 47 anni”.

Il cantautore è molto legato alla donna e ha spiegato che è stata l’unica che lo ha sempre sostenuto nelle sue scelte. Ha anche spiegato di non aver avuto un’infanzia semplice, proprio per la sua passione per la musica, che i genitori osteggiavano: “La gente mi sputava dietro. Mio padre diceva che ero lo scandalo della famiglia, quindi me ne andai di casa”.