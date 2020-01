Karina Cascella, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Karina Cascella, carriera, curiosità e vita privata: da Uomini e Donne a La Talpa, cosa fa la showgirl, da dove viene e relazioni.

Karina Cascella – nata il 22 gennaio 1980 ad Aversa – è una personalità televisiva italiana, conosciuta per aver preso parte a Uomini e donne condotto da Maria De Filippi, e La Talpa, reality show molto amato.

Carriera e curiosità su Karina Cascella

Negli anni, la showgirl è diventata molto amata dal pubblico e ha ottenuto molto successo soprattutto tra i telespettatori di una certa fascia. Ha due sorelle, Sunny e Daniela, e ha raccontato che la sua adolescenza non è stata semplice. In più occasioni, infatti, ha spiegato di aver dovuto difendere la madre, aggredita dal padre con problemi di alcolismo. La nota influencer e personaggio televisivo ha una figlia, Ginevra, nata nel 2013 dal legame con Salvatore Angelucci.

Per scovare il suo esordio televisivo, bisogna tornare indietro di tre lustri: appare nel 2005 in Vero Amore, insieme all’ex fidanzato Emanuele. Dopo la fine del rapporto con Salvatore Angelucci, la giovane ha avuto un periodo difficile, in cui è stato duro mantenere i rapporti con l’uomo, ma successivamente le cose sono andate in maniera diversa e i rapporti si sono distesi. Nei mesi scorsi, ha lasciato Roma per trasferirsi a Bergamo insieme al compagno Max. Su Instagram è seguita da un milione di follower.