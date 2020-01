Iva Zanicchi, chi è l’ex marito Antonio Ansoldi: età, lavoro, vita privata

Antonio Ansoldi, ex marito di Iva Zanicchi , è stato per 10 anni accanto alla nota cantante e opinionista. Ecco cosa sappiamo su di lui.

Antonio Ansoldi, detto Tonino, è stato un uomo importante nella vita di Iva Zanicchi, che ha sposato e accanto alla quale è rimasto per ben 10 anni. Conosciamo più da vicino colui che ha fatto battere il cuore alla cantante ed opinionista e l’ha resa madre di un’amatissima figlia.

Leggi anche –> Iva Zanicchi, chi è: età, carriera e vita privata della cantante e conduttrice

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Antonio Ansoldi

Antonio Ansoldi, detto Tonino, ha sposato Iva Zanicchi nel 1967 ma il loro legame si è interrotto nel 1976, per un motivo che all’epoca ha destato grande clamore: la cantante ha infatti confessato di aver tradito il marito negli ultimi mesi della loro relazione, trovando un nuovo grande amore in Fausto Pinna che ancora oggi è il suo agente nonché produttore di tutte le sue canzoni. Dal matrimonio tra Antonio Ansoldi e Iva Zanicchi è nata una figlia, Michela, che li ha poi resi nonni di due splendidi nipoti.

Iva Zanicchi ha poi ammesso il suo errore: non amava Antonio e si è pentita di averlo illuso. “Non avrei dovuto sposare mio marito – ha dichiarato in un’intervista al programma Non disturbare condotto da Paola Perego -. Non si doveva meritare un matrimonio così e questa è una delle cose tristi della mia vita”. A Verissimo, però, la cantante ha fatto sapere che lei e il suo ex marito sono rimasti in ottimi rapporti.

Quanto alla accennata possibilità di chiedere che il loro matrimonio venga dichiarato nullo, Iva Zanicchi ha confessato: “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta… potevo annullarlo ma non l’ho fatto”.

Sull’ex marito di Iva Zanicchi non si sa molto altro. Persino la sua data di nascita a quanto pare è top secret, anche se probabilmente tra i due non ci sono molti anni di differenza. Su Internet si possono però trovare diverse foto (quasi tutte vintage) di Antonio Ansoldi, il cui padre, Gianbattista Ansoldi, è stato un fabbricante di materiali discografici e fondatore di una casa discografica.

Leggi anche –> Iva Zanicchi, chi è la figlia Michela Ansoldi: età, carriera, vita privata

EDS