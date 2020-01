Incidente Milano | tenta sorpasso e si schianta in negozio | morto

Un uomo prova a superare un Suv in maniera molto incosciente e scatena un incidente a Milano. Finisce con lo schiantarsi in un negozio di kebab, morendo sul colpo.

Un incidente a Milano ha portato alla morte di un uomo di 55 anni. In circostanze alquanto controverse. La vittima aveva 55 anni e si chiamava Claudio Pepè. Stava viaggiando a bordo della sua Smart, attorno alle ore 19:30. Pepè stava attraversando un tratto compreso tra via Trevi, in zona Affori, e via Pellegrino Rossi.

All’improvviso però ha perso il controllo della sua utilitaria, che è finita con il fracassare la vetrata e parte della parete di un negozio di kebab. La Smart si è anche ribaltata nell’impatto. Subito sono accorsi i poliziotti della Polizia Locale, che hanno svolto i rilievi del caso per poi ricostruire la dinamica dei fatti. Pare che alla base dell’incidente a Milano ci fosse un sorpasso azzardato da parte della vittima.

Incidente Milano, tutto sarebbe sorto da un sorpasso azzardato della vittima

Voleva superare un Suv dopo avere sopravanzato altri due veicoli appena prima. Questo lo avrebbe portato ad urtare una Hyundai Tucson che sopraggiungeva dall’opposto senso di marcia. Poi l’epilogo tragico. La vittima ha riportato lesioni troppo gravi per far si che i soccorritori riuscissero a salvarlo. L’uomo era sposato ed aveva anche un figlio. Nel molteplice impatto è rimasto ferito anche un uomo di 68 anni, presente all’interno del negozio di kebab. Quest’ultimo è stato ricoverato in codice verde all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

