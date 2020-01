Incidente Genova | 27enne sbalzato e investito | conducente fugge

In un incidente a Genova un giovane ha perso la vita dopo che è andato a sbattere con il suo scooter contro un’auto. Una seconda vettura lo ha investito e non si è fermata.

Un drammatico incidente a Genova si conclude con la morte di un giovane. La vittima aveva 27 anni e stava viaggiando sul suo scooter. Purtroppo l’impatto con un’auto ha finito con il farlo franare violentemente sull’asfalto.

Ma purtroppo la tragedia è proseguita. Un’altra vettura, proveniente dall’opposto senso di marcia, lo ha investito, uccidendolo sul colpo. Il giovane era infatti finito sull’altra parte della carreggiata. La dinamica dell’incidente di Genova di quest’oggi appare chiara agli agenti della Polizia Locale. I poliziotti sono accorsi per prestare soccorso e riportare l’ordine. Dopo avere svolto i rilievi del caso, è stato rapidamente possibile mettere su questa versione dei fatti, provata dagli indizi raccolti. E purtroppo c’è da dire che il conducente della seconda vettura si è subito dileguato. Dopo avere investito mortalmente il 27enne, questa persona non ha prestato soccorso come impone la legge.

Incidente Genova, l’uomo che ha investito la vittima è fuggito

E ha compiuto invece il reato di omissione e quello probabilmente contestabile di omicidio stradale. A nulla è valso l’intervento dei soccorritori del 118, chiamati da altre persone che transitavano in quel momento sul luogo dell’incidente. Il ragazzo era morto e niente è stato possibile farlo per evitare questo. L’incidente ha avuto luogo in un orario in cui quella parte della città è assai soggetta al traffico. Questo ha portato al sorgere di non pochi problemi, con la Polizia Locale che ha dovuto chiudere per diverso tempo il tratto interessato. Questo è il secondo episodio fatale nel giro di appena una settimana nel capoluogo ligure. Pochi giorni fa erano morti un 63enne ed un giovane, dopo uno schianto avvenuto in Corso Europa.

