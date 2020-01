Incidente a Camposanto, morto un ragazzo di 26 anni

Tragico incidente a Camposanto, dove un’automobile si è schiantata contro un camion che trasportava alimenti. La vittima è un ragazzo di 26 anni.

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina, 22 gennaio 2020, lungo la Panaria Bassa. Si è trattato di uno scontro frontale tra un camion ed un’automobile: l’impatto è avvenuto appena fuori dal centro abitato di Camposanto. L’unica vittima è un ragazzo di 26 anni, originario di Finale Emilia. Sono sempre di più gli incidenti stradali che ogni giorno tolgono la vita a giovanissimi.

Incidente a Camposanto, ecco cosa è successo

Il ragazzo viaggiava al volante di una Fiat Panda, in direzione Modena, quando si è schiantato contro un enorme camion che trasportava alimenti per un’azienda di Bomporto. Il mezzo pesante stava viaggiando in direzione opposta alla Fiat; il camionista ha affermato di aver visto l’auto sbandare, e di non essere riuscito ad evitarla in nessun modo, ma le cause dell’incidente non sono ancora state comunicate dalla Polizia Municipale, che si sta occupando degli accertamenti necessari. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, ed è morto sul colpo.

