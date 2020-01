Gerry Scotti mette in riga il figlio: “Non chiedermi più niente…”

Il noto conduttore Gerry Scotti si lascia andare ad alcune rivelazioni inedite sul figlio Edoardo e i suoi “vizi”: ecco le sue parole.

Oltre a essere uno dei conduttori di punta della televisione italiana, Gerry Scotti è anche un padre. E per certi versi, a quanto pare, di quell’ “all’antica”. Ne ha parlato lui stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, cui ha rivelato alcuni aspetti inediti del suo rapporto con il figlio Edoardo.

Leggi anche –> Gerry Scotti, chi è: età, carriera e vita privata del conduttore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il monito di Gerry Scotti al figlio Edoardo

Per chi non lo ricordasse, Gerry Scotti è stato sposato dal 1991 al 2002 con Patrizia Grosso, dalla quale poi si è separato ufficialmente nel 2004. La coppia ha avuto un figlio, Edoardo, nato il 10 marzo 1992. Parlando del rapporto con il ragazzo, il conduttore di “Chi vuol essere milionario?” premette che lui stesso, ai suoi tempi, non ha mai percepito una “paghetta” dai propri genitori: “Non si usava a casa mia. Io le cose ho sempre dovuto sudarmele, meritarmele”.

Leggi anche –> Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti: età, vita privata, foto

Gerry ha usato lo stesso metodo educativo con Edoardo, fatte le debite differenze: “È cresciuto negli agi e ha sempre avuto tutto quello che desiderava – ha detto a proposito del pargolo -. Però gli ho posto dei freni”. Quindi l’intervistato ha rivelato un curioso aneddoto: “Adesso ha ricevuto la tavola da surf per il compleanno a marzo. Bene, adesso fino a luglio non chiedermi più niente”. Severo ma giusto: Gerry spera in tal modo suo figlio diventi un uomo serio e responsabile, come lo è sempre stato lui…

Leggi anche –> Gerry Scotti, grave incidente stradale per il figlio Edoardo: lo scontro in moto prima della diretta

Visualizza questo post su Instagram End of the journey Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti) in data: 21 Giu 2019 alle ore 2:57 PDT

EDS