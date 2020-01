Furto Milano | tutti in ufficio | i ladri rubano iPad per 5mila euro

Furto Milano | tutti in ufficio | i ladri rubano iPad per...

Ingente furto Milano, alcuni ladri portano via degli iPad e diversi altri devices per un valore molto alto. La Polizia Locale indaga sull’accaduto.

Un furto di iPad, cellulari ed altri dispositivi per un bottino totale di oltre 5mila euro. Il tutto mentre in giro non c’era nessuno, visto che tutte le malcapitate vittime di questo colpo si trovavano in pausa pranzo.

Teatro della ingentissima rapina un ufficio in pieno centro a Milano, sfortunatamente lasciato incustodito con tutti i preziosi oggetti alla portata di ladri. Il fatto è accaduto nella giornata di martedì 21 gennaio 2020. I ladri – si ritiene che il furto debba essere opera di più di una persona – hanno agito nello specifico al civico 5 di via Manzoni. I dipendenti si sono accorti di quanto successo una volta rientrati in ufficio.

Furto Milano, chi ha agito probabilmente conosceva ambiente ed abitudini

La porta non presentava nessun segno di effrazione e risultava socchiusa. Il maltolto è rappresentato in prevalenza da dispositivi elettronici ed informatici, tra i quali svariati smartphone. Su mandato della Questura di Milano è stata aperta una inchiesta ufficiale per cercare di fare luce sull’accaduto e rintracciare i malfattori. Possibile che il colpo sia stato eseguito da qualcuno che conosceva bene l’ambiente e le abitudini delle vittime.

