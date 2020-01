Fernanda Lessa | “Sparita dal Grande Fratello Vip” | il motivo

La brasiliana Fernanda Lessa non si fa vedere al ‘Grande Fratello Vip 4 e gli utenti si sono chiesti per quale motivo sia svanita nel nulla.

Non si sa che fine abbia fatto Fernanda Lessa al ‘Grande Fratello Vip 4’. Almeno per qualche ora. La 42enne ex modella brasiliana, da molti anni residente in Italia, non si è fatta vedere nella serata del 21 gennaio 2020, quando durante un gioco organizzato per ingannare il tempo, in molti tra i telespettatori si erano chiesti dove fosse finita.

Era andata in scena una sfilata tutta al maschile con gli uomini della casa fino ad oggi presenti. E le donne avrebbero dovuto fare da giudici. A vincere sono stati Ivan Gonzalez e Pago. Vincitore morale Patrick Ray Pugliese, che si è distinto invece per la spiccata autoironia che da sempre lo contraddistingue. Ma Fernanda Lessa? Non c’era. A questa attività ricreativa di gruppo non si è fatta vedere. Al punto da far scattare una voce su Twitter: “Si è ritirata”. alla fine le motivazioni sarebbero da addurre proprio a problematiche di salute. La brasiliana non era al top della forma. Ma ora sembra essersi ripresa.

Fernanda Lessa, dopo alcune ore il mistero svanisce ma senza perché

Alcuni affermando di averla vista affaticata, forse influenzata, quello stesso pomeriggio. “Starà riposando”. E non manca neppure chi le concede un attacco vero e proprio. “Si isola sempre, non fa gruppo, lei e Fabio Testi non prendono mai parte alle attività con gli altri. Sono proprio due concorrenti inutili ai fini del giorno”. Poi però la Lessa si è rifatta viva.

