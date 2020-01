Torna l’appuntamento con Chi vuol essere milionario: la storia del vincitore Davide Pavesi. Tutte le curiosità sull’ingegnere di successo

Davide Pavesi è stato uno dei vincitori di “Chi vuol essere milionario”. Attualmente lavora come ingegnere ed è stato considerato un modello per chi ama lo studio e la conoscenza: “Davide Pavesi, vincitore di “Chi vuol essere milionario”, rappresenta un modello di come i ragazzi dovrebbero studiare; con piacere, gusto e passione. Quel piacere per la conoscenza e il sapere che il sistema formativo ed il sistema sociale dovrebbero stimolare nei nostri figli, cosa che nella maggioranza dei casi non avviene”, le dichiarazioni di Maria Rita Munizzi, presidente del Moige – Movimento Italiano Genitori. Poi ha aggiunto: “Con la sua semplice ma profonda passione per la conoscenza ed il sapere ha stravolto un sistema mediatico votato per lo più alla logica di veline e letterine. Come genitori – prosegue Munizzi – non possiamo che auspicare che, in questa Italia dove il successo è rappresentato dai calciatori per i maschietti, e dalle veline per le femminucce, la ribalta di Davide Pavesi polverizzi e dia una boccata di ossigeno alla quotidiana tv trash”.

Chi vuol essere milionario, le curiosità

All’epoca della vittoria aveva soltanto 22 anni: vinse il celebre quiz di Canale 5 rispondendo ad una domanda su Kant e vincendo un milione di euro.