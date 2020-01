Barbara D’Urso, programmi per il futuro: “In tv fino a 90 anni” – VIDEO

La conduttrice Barbara D’Urso fa i suoi programmi per il futuro: “Voglio restare in tv fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori”.

Chi pensava di mandare Barbara D’Urso presto in pensione deve fare i conti con le parole della conduttrice in un’intervista a ‘Chi’. La regina dei salotti televisivi di Canale 5 non intende infatti cedere il passo a nessuno: “Il futuro me lo immagino in tv fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori e poi, ogni sera, a ballare con i miei amici”.

Insomma, a 62 anni suonati la conduttrice non vuole cedere il passo e avverte tutti che non lascerà il mondo della televisione. Poi sulle sue colleghe evidenzia: “Se mi sento più invidiata o stimata dalle colleghe? Non mi pongo il problema. Io seguo il mio lavoro, non attacco mai nessuna, né giudico il lavoro altrui. Chi è gelosa e vive la sua vita nell’incubo di qualcun’altra ha un problema con se stessa, e io non sono né gelosa, né invidiosa”.